Biden vraagt kiezers democratie te redden door te stemmen in Midterm-verkiezingen

“Als jullie allen gaan stemmen, is de democratie gered, dit is geen grap”, aldus Biden tijdens een speech aan de universiteit Sarah Lawrence ten noorden van New York. “Dit is het moment voor jullie generatie om de democratie te verdedigen en veilig te stellen”, zei de president, die herinnerde aan de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 door aanhangers van voormalig president Donald Trump.

Die laatste gaf zondag dan weer een speech in Florida, een staat waar de Republikeinen traditioneel sterk staan. Trump bleef in Miami de verwachting voeden dat hij zijn kandidatuur zal indienen voor de presidentsverkiezingen van 2024. “Ik zal dat waarschijnlijk moeten doen”, zei Trump, met een rood petje op. Zijn aanhangers gingen vervolgens aan het scanderen: “Nog eens vier jaar!”

Voor beide kampen gaat het erom zo veel mogelijk sympathisanten naar de stembus te krijgen. De Democraten hebben al twee jaar een kleine meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Volgens peilingen, die het in de Verenigde Staten evenwel niet altijd bij het rechte eind hebben, zouden de Republikeinen een duidelijke overwinning boeken in het Huis van Afgevaardigden en ook opnieuw de controle over de Senaat kunnen krijgen.