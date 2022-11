Artsen Zonder Grenzen hekelt “rampzalige” omstandigheden in Syrisch vluchtelingenkamp Al Hol

Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen hekelt in een maandag gepubliceerd rapport de “rampzalige” omstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp Al Hol in het noordoosten van Syrië.

Volgens Artsen Zonder Grenzen is er in het kamp een gebrek aan bescherming tegen geweld en heerst er wetteloosheid. De hulporganisatie hekelt de humanitaire situatie van de tienduizenden voormalige aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat die met hun families in het kamp verblijven.

“We zitten tussen twee vuren: de veiligheidsdiensten en de extremisten. Het is een soort gevangenis. Er is hier geen vrijheid”, aldus een kampbewoner in het rapport. Velen vrezen dat de veiligheids- en levensomstandigheden in het kamp verder achteruit zullen blijven gaan en dat ze niet meer uit het vluchtelingenkamp weg zullen geraken.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties leven meer dan 50.000 mensen in het vluchtelingenkamp, van wie een merendeel vrouwen en kinderen, soms ook buitenlanders.

Artsen Zonder Grenzen waarschuwt voor de toenemende invloed van extremistische groeperingen in het kamp. De hulporganisatie zegt dat ouders en zorgverstrekkers bezorgd zijn over het welbevinden en de psychosociale ontwikkeling van de kinderen in het kamp.