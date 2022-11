LIVE MIDTERMS. Amerika kiest: behouden Democraten meerderheid in Congres?

Dinsdag worden de midterms beslecht in de Verenigde Staten. De tussentijdse verkiezingen die zullen uitmaken wie de meerderheid in het Congres heeft tijdens de laatste twee jaar van de ambtstermijn van president Joe Biden. De Amerikanen beslissen over nog veel meer in de ingewikkelde verkiezing waarvan de definitieve uitslag mogelijk dagen of nog langer op zich kan laten wachten. Lees hier meer (+).