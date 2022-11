Miljardair stoot miljoen keer meer broeikasgassen uit dan gemiddelde persoon

Oxfam voerde voor het rapport ‘Carbon Billionaires’ een analyse uit van de investeringen die 125 van de rijkste miljardairs ter wereld deden in enkele van ’s werelds grootste bedrijven. Daarbij werd ook gekeken naar de CO₂-uitstoot van die bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat de investeringen van die miljardairs verantwoordelijk zijn voor een gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van 393 miljoen ton CO₂-equivalent, wat overeenkomt met de uitstoot van heel Frankrijk.

“De uitstoot die de levensstijl van miljardairs met zich meebrengt, denk maar aan hun privéjets en jachten, is duizenden keren groter dan die van de gemiddelde persoon, wat al volkomen onaanvaardbaar is. Maar als we kijken naar de uitstoot van hun investeringen, dan is hun koolstofuitstoot meer dan een miljoen keer hoger”, zegt Eva Smets, directeur van Oxfam België. “Deze miljardair-investeerders aan de top van de bedrijfspiramide hebben een enorme verantwoordelijkheid voor de afbraak van het klimaat.”

De studie toont volgens Oxfam ook aan dat miljardairs gemiddeld 14 procent van hun investeringen in vervuilende industrieën steken. Heel wat van die bedrijven liggen ook niet op schema bij het opstellen van hun klimaattransitieplannen, of verschuilen zich achter onrealistische en onbetrouwbare plannen, stelt de ngo.

Extra belastingen

Oxfam roept de regeringen daarom op om een beleid te voeren waarbij bedrijven worden gedwongen om hun broeikasgasemissies bij te houden en erover te rapporteren. De ondernemingen moeten ook verplicht worden wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen te stellen.

De organisatie pleit ook voor de invoering van vermogensbelasting voor de allerrijkste mensen en voor een extra belasting op vermogen dat in vervuilende industrieën wordt geïnvesteerd. Die maatregel kan 1,4 biljoen dollar per jaar opleveren, stelt Oxfam. Dat geld zou dan gebruikt kunnen worden door de landen die het zwaarst door de klimaatcrisis worden getroffen.