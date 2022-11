Vader van Romain (18), die samen met vriendin omkwam bij rallyongeval, reageert: “Ze hadden hun hele leven nog voor zich”

“Ik kan het nog niet geloven”, zegt Fabrice Landeloos. “Ik wacht nog altijd tot ze hier gewoon binnenwandelen, ik kan niet geloven dat ze zo’n brutale dood gestorven zijn. Ik zal het blijven herhalen: het was een fantastisch koppel, ze hadden hun hele leven nog voor zich.” De twee hadden zondagnamiddag pas beslist om naar de rally te gaan kijken. “Omdat het hier in de regio een instituut is, niet omdat ze zo’n grote fans waren. Mijn zoon wilde gewoon een leuke namiddag beleven met zijn vriendin.”

LEES OOK. “Hier moet het stoppen. Twee tieners zijn om het leven gekomen in onze tuin”: ongeval tijdens Condroz Rally eist levens van jong koppel (+)

Maar hun uitstapje kende een dramatische afloop. Nadat de moeder van Margaux op de radio had gehoord dat er een ongeval had plaatsgevonden, probeerde ze vruchteloos naar haar dochter en daarna even vruchteloos naar Romain te bellen. “Daarna belde ze naar mij. Met mijn vrouw ben ik dan naar daar gereden, om te zien wat er gebeurd was. Maar terwijl we onderweg waren, kreeg ik een telefoontje van mijn dochter Emilie, die ons ongerust zei dat er politieagenten voor het huis stonden.”

LEES OOK. Martijn was vlakbij het ongeval in de Condroz Rally: “Gewonden links en rechts van mij kregen de eerste zorgen toegediend, andere slachtoffers werden afgeschermd met een deken” (+)

Op dat moment begreep Landeloos dat er vreselijk nieuws was. “Ze waren gelukkig, hadden nog zoveel plannen. Mijn zoon was briljant. Hij studeerde in Vlaanderen, was perfect tweetalig en sprak ook Engels. Hij zat vol ambitie. Ze woonden afwisselend bij ons en bij de ouders van Margaux, om te sparen. Ze waren net op zoek naar een eigen huis.” Het koppel was al twee jaar samen. “Het was een magnifiek stel, ze was heel mooi, en Romain was heel fier. Ze had model kunnen zijn, ze deed trouwens modeshows voor een boetiek uit Hannut.”

LEES OOK. Niet het eerste dodelijke ongeval tijdens rallywedstrijd in België

“Ik weet niet hoe we zonder hen zullen kunnen leven”, aldus Landeloos. “Ik weet niet wat er zich nog voor ons in het verschiet ligt, ik weet niet of ik in staat zal zijn om te kunnen werken – ik ben zelfstandige. We hadden ons zo’n drama niet kunnen inbeelden. We hebben een formidabele en onvervangbare zoon en schoondochter verloren.”