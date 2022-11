Onverwachte achteruitgang voor Chinese export

De Chinese export is in oktober onverwacht gedaald, blijkt maandag uit officiële cijfers. In vergelijking met oktober vorig jaar ging de export met 0,3 procent omlaag. Analisten hadden een afkoeling van de uitvoer verwacht, maar rekenden niettemin toch op een groei. Ook de importcijfers gingen erop achteruit, met 0,7 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.