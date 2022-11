Dominik Thalhammer zegeviert opnieuw bij debuut: “De hele spelersgroep gelooft in mijn werkwijze”

“Een heel belangrijke zege, drie belangrijke punten”, opende trainer Dominik Thalhammer het gesprek na zijn debuut bij KV Oostende. “We hebben deze wedstrijd hard en goed voorbereid. Daarvan plukten we snel de eerste vruchten. Maar na de gelijkmaker voelde ik het geloof en het vertrouwen uit onze ploeg wegglijden. Het is natuurlijk een aanpassing om het accent opnieuw meer op offensief spel te leggen. Na de rust voetbalden we opnieuw dadelijk goed. We scoorden bijna even snel als in de eerste helft maar we verzuimden de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen. We konden de intensiteit ook niet in de wedstrijd houden en kregen het na de niet toegekende strafschop van Kortrijk zelfs nog moeilijk”, analyseert hij duidelijk en eerlijk de derby.

“We hebben nog voldoende werkpunten en weten dus wat we vanaf morgen zullen werken. Ik houd in elk geval van deze spelersgroep die heel goed aan mekaar hangt. Samen willen we allemaal ons niveau dag na dag verbeteren. De hele groep gelooft in mijn werkwijze”, benadrukt Thalhammer. “Op training lukte de uitvoering wel. Maar in een wedstriojd sluipt er eens stress in de rangen. Dan verval je gemakkelijk in oude gewoontes.”

Na de wedstrijd groetten de spelers zoals steeds hun supporters. Ook dan klonk uit de spionkop de naam van Yves Vanderhaeghe. “Je moet deze reacties aanvaarden. Dat is voetbal. Maar uiteindelijk wil elke supporter een succesvol team en een succesvolle coach. In de kleedkamer hoorde ik geen meningen over die gezangen. De blijdschap om de zege overheerste.”