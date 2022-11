LIVE. Club Brugge treft Benfica in de achtste finales van de Champions League, PSG-Bayern is absolute topaffiche

Mignolet: "Stug elftal"

"Eerlijk gezegd kan ik Benfica niet zo goed, enkel een aantal spelers", aldus Simon Mignolet in een eerste reactie. "Maar als je zoveel wedstrijden wint en groepswinnaar wordt in een poule met PSG en Juventus, dan ben je wel een heel stug elftal. Als je vooraf de namen van de mogelijke tegenstanders bekeek, was dit samen met Tottenham misschien de meest haalbare tegenstander, dat klopt. We gaan er met goeie moed tegenaan maar het is duidelijk dat zij als grote favoriet starten."

"Het belangrijkste is wel dat we de wedstrijd voorbereiden en analyseren met het doel om door te gaan. Wij spelen eerst thuis, als we daar de nul kunnen houden dan wordt het daar alles of niets. Ik geef ons 20 of 25 procent kans.”