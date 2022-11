Ryanair verwacht jaarwinst van minstens 1 miljard euro

In het boekjaar dat op 1 april startte, verwacht Ryanair in totaal 168 miljoen mensen te vervoeren, tegenover 166,5 miljoen in een eerdere raming. De zorgen over de impact van de vertragende economie en de hogere facturen voor gezinnen op het Ryanair-businessmodel zijn zwaar overdreven, aldus de maatschappij zelf. Ze voorspelt dat reizigers zullen kiezen voor de laagste prijzen, eerder dan niet meer met het vliegtuig te reizen. “We krijgen de kans om veel marktaandeel te veroveren, luchthavens te helpen herstellen en heel sterk te groeien”, aldus financieel topman Neil Sorahan.

Dankzij de toegenomen vraag naar vliegtickets afgelopen zomer boekte de Ierse maatschappij een resultaat van 1,4 miljard euro. De voorbije zes maanden zaten de vliegtuigen gemiddeld voor 94 procent vol, een jaar eerder was dat nog 74 procent.

De omzet bedroeg 6,6 miljard euro, tegenover 2,2 miljard vorig jaar.