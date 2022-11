Minstens 23 doden bij gevechten tussen al-Shabaab en leger in Somalië

Bij gevechten tussen militairen en leden van de islamistische terreurgroep al-Shabaab zijn in Somalië minstens 23 mensen om het leven gekomen. Dat is maandag meegedeeld door het Somalische leger.

Zwaarbewapende leden van al-Shabaab hebben maandag in de vroege ochtend een militaire basis aangevallen in de centraal gelegen provincie Mudug, zegt Hassan Jami’i, luitenant van de Somalische strijdkrachten. De aanval werd voorafgegaan door een zelfmoordaanslag.

“Zes van onze soldaten werden gedood”, zegt Jami’i. Bij de gevechten werden ook zeventien leden van de terroristische groepering gedood, meldt hij nog.

Al-Shabaab heeft de aanval al opgeëist. In die mededeling beweert de terreurgroep 37 soldaten te hebben gedood. Volgens diezelfde verklaringen werden ook negen militaire voertuigen buitgemaakt. Die informatie kan evenwel niet geverifieerd worden.

Al-Shabaab controleert grote delen van het centrum en het zuiden van Somalië. De regering in Mogadishu heeft enkele maanden geleden echter een militair offensief opgestart tegen de islamistische terroristen. Het leger is er sindsdien in geslaagd belangrijke territoriale winsten te boeken.