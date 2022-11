Zakaria Bakkali krabbelt op bij RKC en scoort twee piekfijne doelpunten tegen AZ: “Ik moet van héél ver komen”

Er moet iets in de Waalwijkse grond zitten dat zeer gezond is voor voetballers van wie de loopbaan op een dood spoor is geraakt. Neem Khalid Boulahrouz en Illias Bel Hassani. Twee voetballers die niet slaagden bij AZ, maar hun carrière bij RKC nieuw leven inbliezen. Bel Hassani was tegen AZ de beste man van het veld.

Maar ook Bakkali voelt zich goed op gewijde grond, vertelde hij na zijn dubbelslag tegen AZ.

“Zij zijn min of meer de reden dat ik voor RKC heb gekozen. Ik moet van héél ver komen. Maar het gaat me hopelijk lukken.”