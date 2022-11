Lange rij alleenstaande mannen aan asielaanmeldcentrum in Brussel

De aanmeldprocedure voor asielzoekers is maandagochtend rustig verlopen aan het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken op de Pachecolaan in Brussel. Opvallend was de lange rij van alleenstaande mannen, maar een aanzienlijk deel krijgt wel de kans om zich te registeren.

De rij van de alleenstaande mannen was maandagochtend opvallend langer dan de rij van de vrouwen, families en niet-begeleide minderjarigen. Maandagochtend is weliswaar traditioneel een drukkere dag na het weekend, toch lijkt het aantal asielzoekers nog niet af te nemen.

De kwetsbare mensen, families en minderjarigen krijgen altijd voorrang bij de registratie. Volgens de telling van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ter plekke konden maandag 147 mensen in familieverband en 38 minderjarigen zich aanmelden. Daarnaast kregen 37 alleenstaande mannen een papier waarmee ze zich later vandaag ook kunnen registreren. Nog eens 101 alleenstaande mannen kregen een papier dat hen toelaat om zich morgen of overmorgen aan te melden. De rij alleenstaande mannen was na de registratie uiteindelijk nog niet eens gehalveerd.

Hoeveel van de mensen die zich maandag aangemeld hebben uiteindelijk ook opvang aanvragen, en krijgen, is nog niet geweten. De kans is weliswaar groot dat er, net zoals vorige week, lang niet voor iedereen een plek is.