Delhaize onthult ontwerp voor herdenkingsmonument slachtoffers Bende van Nijvel in Aalst

Het ontwerp van het gedenkteken en de uitvoering ervan zijn van de hand van landschapsarchitect Bas Smets, die ook het herdenkingsmonument voor de aanslagen in Maalbeek en de luchthaven van Zaventem in 2016 realiseerde. Na enige vertraging loopt op dit moment de vergunningsfase en het is de ambitie dat de gedenkplek in de loop van 2023 toegankelijk zal zijn voor het publiek, meldt Delhaize.

De Delhaize waar 37 jaar geleden acht mensen omkwamen bij een aanslag door de Bende Van Nijvel, heeft ondertussen plaats geruimd voor een gloednieuw gebouw. De gedenkplaats komt aan de rand van de parking van de nieuwe winkel in Aalst, ter hoogte van de huidige toegang tot het Osbroekpark. Het wordt een achthoekig monument, verwijzend naar de acht slachtoffers van de aanslag, zegt Bas Smets. “De acht zijden omsluiten bosgrond waarin Ginkgo biloba’s groeien, de boom die al het langst op aarde leeft en symbool staat voor overleving en hoop. Het monument is geplaatst op de vroegere parking die getransformeerd is als uitbreiding van en toegang tot het nabijgelegen natuurgebied.”

Burgemeester Christoph D’Haese is positief dat dit monument in 2023 zal kunnen worden gerealiseerd. “Onze stad draagt nog steeds de littekens van de verschrikkelijke aanslag van 9 november. Naast de herdenkingsplek op onze begraafplaats kunnen nabestaanden van de slachtoffers, maar ook iedere Aalstenaar, een moment van bezinning houden aan dit nieuwe herdenkingsmonument. Een kunstwerk dat de slachtoffers eert en dwingt tot reflectie.”