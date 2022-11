Waarom Club Brugge de meeste kans heeft om Bayern München te loten in de Champions League

Club Brugge gaat maandagmiddag de bokaal in voor de loting van de 1/8ste finales van de Champions League. Blauw-zwart kan uitkomen tegen één van zeven groepswinnaars, maar de affiche met de grootste kans is er eentje tegen Bayern München.

In principe is het rekensommetje qua kansberekening simpel. Club kan van de pot met groepswinnaars niet uitkomen tegen FC Porto, maar wel tegen de andere zeven. Dat zijn: Bayern, Napoli, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Real Madrid en Benfica.

Er is echter een maar. In de pot van Club zitten namelijk drie Duitse ploegen: Borussia Dortmund, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt. Daartegen kan Bayern niet uitgeloot worden, waardoor de kans dat Der Rekordmeister tegen blauw-zwart uitkomt omhoog gaat. Hetzelfde geldt voor Napoli, dat niet kan uitkomen tegen Inter en AC Milan. Liverpool is dan weer geen optie voor de drie Engelse team in de pot met groepswinnaars.