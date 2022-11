Egypte duldt geen protest op Klimaattop, maar zij gaan toch: “Klimaatprobleem is zo groot en urgent. Die gesprekken moeten verderlopen”

Bij de start van de Klimaattop hebben de deelnemende landen de eerste lastige horde genomen. Europa en de VS willen, voor het eerst ooit, onderhandelen over compensaties voor klimaatschade die vooral ontwikkelingslanden lijden. Maar over de top hangt een donkere schaduw, want gastland Egypte rijgt de mensenrechtenschendingen aan elkaar. Toch twijfelen Belgische organisaties niet aan hun aanwezigheid. “Het klimaatprobleem is zo groot en urgent. Die gesprekken moeten verderlopen”, zegt Pieter Van de Sype van Bos+.