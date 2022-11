Persagentschap verspreidt beelden van kilometerslang massagraf van Russische soldaten: “Poetin heeft Loegansk bevrijd”

Persagentschap NEXTA verspreidt via Twitter beelden van talloze graven van Russische soldaten die zich kilometers zouden uitstrekken op de middenberm van een weg in de Oekraïense regio Loegansk, die in Russische handen is. De ontluisterende beelden werden nog niet onafhankelijk geverifieerd, en het is niet duidelijk waar en wanneer ze precies werden gemaakt.

“Poetin heeft Loegansk bevrijd van de bezetters”, luidt het sarcastische bijschrift bij de video van het Wit-Russische persagentschap, dat zijn hoofdkwartier in Polen heeft nadat oprichter Stsiapan Putsila in ballingschap ging om aan vervolging in zijn thuisland te ontsnappen. De beelden tonen talloze soldaten - het zouden er minstens 140 zijn - die op de middenberm van de weg begraven liggen. Hun rustplaatsen zijn versierd zijn met bloemen, vlaggen en foto’s.

Loegansk is sinds juni “voor 97 procent” in Russische handen en ‘koos’ er tijdens het controversiële en gecontesteerde referendum in september voor om geannexeerd te worden bij Rusland. Maar er wordt ook fel gevochten in de regio. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen begin oktober al een dorp in de oblast bevrijd en er doen ook beelden de ronde op sociale media die moeten bewijzen dat Russische soldaten het gebied in allerijl verlaten.