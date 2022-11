Dat belooft voor het WK: scheidsrechter die naar Qatar mag, deelt tien (!) rode kaarten uit in verhitte Argentijnse bekerfinale

Racing Club mag zich een jaar lang Argentijns bekerwinnaar noemen. Het versloeg Boca Juniors in de finale met 2-1. Het slot van de partij, met een winning goal in de 118de minuut, werd echter ontsierd door liefst tien rode kaarten. Waarvan zeven bij Boca en drie bij Racing, die in de competitie strijden om de landstitel. Scheidsrechter Facundo Tello, die straks naar het WK in Qatar afzakt, stal dus de show in het Estadio Parque La Pedrera in San Luis.