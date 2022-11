De Duitse politie heeft een 8-jarig meisje bevrijd dat bijna haar hele leven lang opgesloten heeft gezeten in het huis van haar grootouders in Attendorn. Ze mocht nooit buiten. Het kind had “nog nooit een bos of weide gezien”. Bij de dienst jeugdzorg zouden al vaker tips binnengekomen zijn, maar er volgde nooit een huiszoeking.