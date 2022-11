Elon Musk verbant mensen die hem nadoen op Twitter

Elon Musk gaat met de grove borstel door Twitter. Na een grote ontslagronde bindt hij nu ook de strijd aan met mensen die hem nadoen op Twitter.

“In de toekomst zullen alle Twitter-adressen die zich aan imitatie bezondigen zonder duidelijk ‘parodie’ aan te geven permanent worden geschorst. Voorheen gaven we een waarschuwing alvorens te schorsen, maar nu we verificatie op grote schaal invoeren, zal er geen waarschuwing meer zijn”, tweette de nieuwe Twitterbaas maandagnacht.

En hij zette die maatregel onmiddellijk om in realiteit. De Amerikaanse actrice Kathy Griffin, die zo’n 2 miljoen volgers had op het platform, was de eerste die haar account verloor nadat ze haar schermnaam veranderde naar ‘Elon Musk’. Ze verstuurde verschillende tweet in naam van de Twitterbaas, maar sinds maandagochtend is haar account geblokkeerd. Hetzelfde is waar voor de Australische satirische website The Chaser en acteur Rich Sommer.

De Amerikaanse actrice Valerie Bertinelli had afgelopen weekend haar schermnaam ook aangepast naar die van Musk en had enkele tweets verstuurd over de midterm-verkiezingen in de Verenigde Staten. Daarna veranderde ze haar naam opnieuw en schreef ze: “Okey-dokey. Ik heb plezier gehad en ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt.”

De naamsveranderingen waren een reactie op het plan van Musk om een abonnementsformule in te voeren voor het blauwe verificatievinkje. Volgens velen zal dat het moeilijker maken om een echte verificatie in te voeren en zullen mensen zo’n verificatie kunnen ‘kopen’, wat de verspreiding van fake news in de hand zou werken, klinkt het. Musk zelf tweette maandagnacht nog: “Twitter moet veruit de meest accurate bron van informatie over de wereld worden. Dat is onze missie.”

