Landbouworganisaties: “Uitgelekte werktekst is geen basis voor nieuw Mestactieplan”

De werktekst van het Mestactieplan die momenteel voorligt, kan geen basis kan zijn voor verder overleg over een nieuw Mestactieplan. Dat zeggen de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, Groene Kring, en Jong ABS maandag in een brief gericht aan Vlaams minister-president Jan Jambon, viceministers-presidenten Hilde Crevits, Bart Somers, Ben Weyts, de Vlaamse Landmaatschappij en ministers Zuhal Demir en Jo Brouns.

Het zevende mestactieplan MAP7 lekte zowat een week geleden uit. De tekst, die strengere regels voor bemesting in de landbouw omvat, kreeg meteen te maken met forse tegenstand. Vorige week betoogden op verschillende plekken al boeren tegen het MAP7.

“Wij hebben de werktekst MAP7 op 18 oktober 2022 in goede orde ontvangen. U vroeg ons om uiterlijk 7 november te reageren. Wij willen u meedelen dat deze tekst voor ons geen basis kan zijn voor verder overleg over een nieuw Mestactieplan”, zeggen de vier organisaties in de brief.

Volgens hen ontbreekt in het document elke socio-economische impactanalyse, en dat ondanks “we vandaag met zekerheid kunnen zeggen dat de gevolgen van dit plan enorm zullen zijn”. Ze vrezen een zware impact op de plantaardige en dierlijke productie, het inkomen van de land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector. “Bovendien zal dit plan ook een zeer zware impact hebben op de voedselproductie en op de verwerkende sector in Vlaanderen.”

De vier organisaties laten weten dat ze evenwel met bevoegd minister Zuhal Demir in overleg willen gaan over het plan. Dat gebeurt volgens hen best via een overlegplatform, waar alle belanghebbenden samen rond de tafel zitten: de landbouworganisaties, wetenschappers met bewezen technische expertise over bodem en bemesting en de landbouw- en omgevingsadministraties. Ze vragen ook dat het overleg zou starten met de evaluatie van de huidige maatregelen van MAP6. “Op basis daarvan kunnen we constructief verder werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren”, aldus nog de organisaties.

