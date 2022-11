Club Brugge treft Benfica in achtste finales van de Champions League, PSG-Bayern is absolute topaffiche

Club Brugge neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen het Portugese Benfica. Dat bleek maandag bij de loting op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon.

Blauw-zwart eindigde in zijn groep als tweede met 11 op 18 achter het Portugese Porto. Benfica won zijn poule met 14 punten voor PSG (ook 14 punten), Juventus (3 ptn) en Maccabi Haifa (3 ptn)

De heenwedstrijd in Jan Breydel wordt gespeeld op 14, 15, 21 of 22 februari, de return .op 7, 8, 14 of 15 maart.

Club Brugge staat voor het eerst in de achtste finales van de Champions League. Met Benfica treft blauw-zwart de nummer drie van vorig seizoen uit de Portugese competitie (achter kampioen Porto en Sporting CP). In de voorrondes schakelde het team van de Duitse coach Roger Schmidt het Deense Midtjylland en het Oekraïense Dinamo Kiev uit. De Portugezen wonnen hun groep voor PSG dankzij een beter doepuntensaldo op verplaatsing. Ze bleven in zes wedstrijden ongeslagen en ook in de Primeira Liga verloor Benfica na twaalf speeldagen nog niet. Met 34 op 36 staat de ploeg van aanvoerder Nicolas Otamendi (ex-City) autoritair aan de leiding.

Club Brugge en Benfica speelden nog niet eerder tegen elkaar.

© REUTERS

Topaffiches

De topaffiche in de achtste finales van het kampioenenbal wordt het duel tussen titelverdediger Real Madrid, de ploeg van Thibaut Courtois en Eden Hazard, en Liverpool. Dat is meteen ook een heruitgave van de finale van vorig seizoen.

De andere kraker wordt die tussen het PSG van Messi, Neymar en Mbappé en Bayern München. Dat zijn de twee finalisten van 2020. Toen wonnen de Duitsers met 1-0.

Kevin De Bruyne speelt met Manchester City tegen het Duitse RB Leipzig. Romelu Lukaku staat met Inter Milaan tegenover Porto, dat Club Brugge van groepswinst hield. Het AC Milan van Charles De Ketelaere en Divock Origi neemt het op tegen het Engelse Tottenham. Thomas Meunier en Thorgan Hazard werden met Borussia Dortmund gekoppeld aan Chelsea, de Champions League-winnaar van 2021.

Napoli, leider in de Italiaanse competitie, speelt om een plaats in de kwartfinales tegen Eintracht Frankfurt, vorig seizoen winnaar van de Europa League.

Alle affiches:

Club Brugge (BEL) - Benfica (Por)

RB Leipzig (Dui ) - Manchester City (Eng)

Liverpool (Eng) - Real Madrid (Spa)

AC Milan (Ita) - Tottenham Hotspur (Eng)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Napoli (Ita)

Borussia Dortmund (Dui) - Chelsea (Eng)

Inter Milaan (Ita) - Porto (Por)

PSG (Fra) - Bayern München (Dui)