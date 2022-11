Hooligans gaan vrijuit voor heel zware rellen aan Jan Breydelstadion door procedurefout: “Parket had strafonderzoek moeten melden aan Voetbalcel”

Brugge/Zedelgem/Roeselare

Het proces tegen 21 hooligans van Club Brugge en het ‘bevriende’ ADO Den Haag is uitgedraaid op een sisser. Door een procedurefout gaan de mannen vrijuit voor de zware rellen na de voetbalwedstrijd tussen blauw-zwart en Antwerp in 2017. Het parket maakte bij de Voetbalcel geen melding van het gerechtelijk onderzoek waardoor de strafvordering volgens de rechtbank onontvankelijk is. Acht beklaagden werden wel schuldig bevonden aan kleinere vergrijpen, zoals het vernielen van boompjes en een autootje. Het parket kan nog in beroep gaan.