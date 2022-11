Psychologische hulp in school van Margaux (16) na dodelijke crash in Condroz Rally

In de middelbare school van Margaux, een van de dodelijke slachtoffers van de Condroz Rally, is maandag een psychologische cel opgericht om leerlingen en leerkrachten bij te staan na het drama dat zich afgelopen weekend heeft voltrokken. Dat heeft de school bekendgemaakt.

De 16-jarige Margaux en haar 18-jarige vriend Romain kwamen zondag om het leven toen een rallywagen van het parcours raakte en belandde in een groep toeschouwers. Het ongeval gebeurde in de rue Alfonse Nicolas in Moha, in het Luikse Wanze.

Tijdens de pauze maandagochtend kwamen de leerlingen van het Sainte-Croix College en het Notre Dame College samen om de slachtoffers te herdenken met een minuut stilte. In samenwerking met het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) van Waremme werd een psychologische cel ingericht ter ondersteuning van de leerlingen en leerkrachten van de school.

Ook de vlaggen van Wanze hangen maandag halfstok als eerbetoon aan de slachtoffers. Tijdens de gemeenteraad op maandagavond wordt er ook een minuut stilte gehouden. Dat maakte het bestuur van Wanze bekend in een persbericht waarin het ook zijn medeleven betuigt aan de families van de slachtoffers.