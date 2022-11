Gouverneur van Franse centrale bank pleit voor verdere renteverhogingen

De gouverneur van de Franse centrale bank pleit voor verdere renteverhogingen. Die verhogingen moeten vanaf een bepaald punt wel aan een trager tempo gebeuren, zegt François Villeroy de Galhau in een interview met de Irish Times. Villeroy maakt deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank.

Zolang de onderliggende inflatie haar hoogtepunt niet bereikt heeft, moet de ECB de belangrijkste rentetarieven blijven verhogen, vindt Villeroy. Met onderliggende inflatie bedoelen economen doorgaans de kerninflatie, zonder de kosten voor energie en voedsel. Net zoals de algemene inflatie is ook die kerninflatie in oktober tot een recordhoogte gestegen. De Franse gouverneur verwacht dat de algemene inflatie in de loop van de eerste helft van volgend jaar zijn hoogtepunt zal bereiken.

Een focus op de onderliggende componenten van de inflatie betekent mogelijk dat de ECB-bestuursleden ook volgend jaar de rentetarieven blijven verhogen, zelfs wanneer de totale cijfers door de dalende energieprijzen beginnen te dalen.

Het renteniveau in de eurozone ligt niet ver van het zogenaamde neutrale tarief, dat staat voor relatief evenwichtige groei- en inflatierisico’s, legde Villeroy uit. Boven dit niveau zou de ECB de rente flexibeler en mogelijk langzamer kunnen verhogen, aldus de Fransman. Wat de ‘eindrente’ zal zijn, is vandaag nog moeilijk te zeggen.

Eind oktober verhoogde de ECB de rente in de eurozone, voor de tweede keer op rij, al met 0,75 procentpunten.