Spelers Club gematigd optimistisch over loting tegen Benfica: “Toch meer kans dan tegen City of Real”

Kapitein Hans Vanaken: “Samen met Tottenham was dit op papier de meest haalbare tegenstander, dus in die zin mogen we niet klagen. Je hebt toch altijd meer kans dan tegen Manchester City of tegen Real. Maar eerlijk gezegd ken ik ze niet goed genoeg om echt een inschatting te kunnen maken. Ze hebben altijd wel een aantal toptalenten lopen uit Portugal en Brazilië, dat zal nu niet anders zijn. Ik vermoed dat ze een gelijkaardig niveau hebben als Porto. Daar wonnen we 0-4 en verloren we thuis 0-4. Dus ja, in voetbal kan altijd alles.”

Mooi meegenomen: met Yarmechuk heeft Club een ex-speler van Benfica in huis. “Dat Roman daar gespeeld heeft, is zeker een voordeel. Hij kan ons wel wat tips geven over de spelers. Altijd handig om zo iemand in de groep te hebben. Ook Jan (Vertonghen, nvdr) is altijd heel positief geweest over de club.”

“Het feit dat we eerst thuis spelen, vind ik niet zo erg sinds de uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Zoveel verschil maakt dat niet. Soms is het wel handig om de tweede match thuis te spelen, dan kun je met de steun van de eigen fans nog iets rechtzetten.”

Dé speler uit de Champions League-campagne tot dusver, Simon Mignolet, had een gelijkaardig verhaal: “Eerlijk gezegd ken ik Benfica niet zo goed, enkel een aantal individuele spelers. Maar als je zoveel wedstrijden wint en groepswinnaar wordt in een poule met PSG en Juventus, dan ben je wel een heel stug elftal. Als je vooraf de namen van de mogelijke tegenstanders bekeek, was dit samen met Tottenham misschien de meest haalbare tegenstander, dat klopt. We gaan er met goeie moed tegenaan maar het is duidelijk dat zij als grote favoriet starten. Het belangrijkste is wel dat we de wedstrijd voorbereiden en analyseren met het doel om door te gaan. Wij spelen eerst thuis, als we dan de nul kunnen houden dan wordt het daar alles of niets. Ik geef ons 20 of 25 procent kans.”

De thuismatch tegen Porto was geen goeie generale repetitie voor de confrontatie met Benfica. — © REUTERS

Hoefkens: “Eerst thuis is nadeel”

In dat percentage kan trainer Carl Hoefkens zich vinden: “Eerst thuis spelen is Europees sowieso een nadeel. Maar in Jan Breydel kunnen wij altijd iets meer. Als we in de heenmatch de nul kunnen houden zelf één of twee keer scoren, zou dat fantastisch zijn. Ik sluit mij aan bij Simon, die ons 20 à 25 procent kans geeft.”

Hans Vanaken kwam tenslotte ook nog even terug op het vormdipje waarin Club lijkt te zitten de voorbije weken, met als laatste wapenfeit de kansloze nederlaag bij AA Gent. “Elk jaar heb je wel een paar van die matchen waarin het niet loopt. We spelen nog twee keer voor het WK (voor de beker tegen Patro Eisden en zondag tegen Antwerp, nvdr) en we moeten als Brugge zijnde die twee matchen proberen te winnen. Dat zou niet anders zijn, mochten we zondag in Gent gewonnen hebben.”