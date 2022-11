Russische soldaten in opstand tegen hun generaals na verlies van 300 militairen op vier dagen: “We worden behandeld als kanonnenvoer”

300 manschappen verloren op vier dagen tijd. Dat is volgens een Russische legereenheid de schuld van een “onbegrijpelijke” operatie die door hun generaals gepland werd. In een brief aan hun gouverneur uiten ze kritiek op de hooggeplaatste militairen en vragen zich af hoe lang ze nog als “kanonnenvoer” moeten dienen.

De militairen van de 155ste Russische marine-infanterie hebben zich in een brief opvallend openlijk uitgesproken tegen enkele hooggeplaatsten binnen de legertop. Ze richtten de brief aan Oleg Kozjemjako, gouverneur van hun thuisbasis Primorje, en schreven dat ze “als gevolg van het ‘zorgvuldig’ geplande offensief van de ‘grote generaals’ in 4 dagen tijd ongeveer 300 mensen verloren.” Gedood, gewond of vermist, klinkt het. Ook zijn ze vijftig procent van hun voertuigen kwijt. “En dat is enkel onze eenheid.”

De brief werd op Telegram door verschillende militaire infokanalen gedeeld en ook op Twitter werd die ondertussen opgepikt door oorlogsverslaggevers.

“Onbegrijpbaar”

De Russen lanceerden een offensief op de Oekraïners in Pavlivka in het zuidwesten van Donetsk op 2 november. Daarmee wilden ze de controle over een belangrijke bevoorradingsroute opnieuw overnemen. Maar die aanval liep dus mis. “We werden in een onbegrijpbaar offensief geworpen”, klinkt het. In de brief beschrijven ze hoe de operatie gedoemd was om te mislukken. “Hoe willen ze nu een dorp innemen door ons te laten sluipen tussen bomen waar de vijand ons beschiet, terwijl we onze gewonden evacueren? Pavlivka ligt ook lager dan Voehledar, vanwaar ze ons aanvielen.”

De militairen wijzen met de vinger naar de “middelmatige” generaals Marudov en Akhmedov. “Hoe lang mogen zij nog militaire operaties plannen omwille van hun rapporten, en prijzen ontvangen ten koste van zovelen levens? Ze geven nergens om behalve om zichzelf, ze noemen mensen kanonnenvoer.”

De 115ste eenheid vraagt aan gouverneur Kozjemjako om contact op te nemen met het hoogste commando binnen het leger en een commissie te sturen om te onderzoeken wat er gebeurd is. En niet vanuit het ministerie van Defensie, waar Muradov beschermd wordt door Gerasimov, klinkt het. Ze willen een echte onafhankelijke commissie. “Hoe lang moeten we het nog uithouden?”

Het is ondertussen ook niet de eerste keer dat Russische militairen in opstand komen tegen hun oversten. Enkele dagen geleden brak er nog muiterij uit in een kazerne in Ulyanovsk. Hun families zouden het beloofde geld door hun rekrutering niet ontvangen hebben.

