Jongen (4) meermaals in gezicht gebeten door ontsnapte hond: twintiger voor de rechter

Een jonge twintiger uit Halle heeft zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden nadat zijn hond een 4-jarig kind meermaals in het aangezicht had gebeten. De viervoeter was ontsnapt en was meteen op het jongetje afgelopen, dat rustig zat te spelen met zijn moeder in een parkje in het centrum van de stad. Het parket was niet opgezet met de houding van de beklaagde. “U zoekt geen contact op met de slachtoffers en komt bovendien niet opdagen voor het verhoor bij de politie.”

De 4-jarige jongen zat op 14 juni vorig jaar te spelen in het Elisabethpark in Halle, toen een Stafford de speeltuin kwam opgelopen. “Mijn cliënte heeft zich meteen voor haar zoontje gezet, omdat ze merkte dat hij recht op hem kwam afgelopen”, verklaarde de advocaat van de slachtoffers. “De hond is tegen haar knie gebotst, maar is daarna op het kind gesprongen en heeft hem meermaals in het gezicht gebeten. Hij heeft verschillende littekens in het aangezicht en volgt een laserbehandeling om de schade te behandelen.”

Nog volgens de advocaat kampt de jongen sinds het voorval met psychologische problemen. “Hij volgt therapie bij een psycholoog voor zijn angstproblemen. Hij heeft schrik van honden en kon soms niet slapen.” De advocaat vroeg de rechtbank om haar cliënten een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro toe te kennen en een deskundige aan te stellen.

Verantwoordelijkheid ontlopen

Het parket eist 4 maanden cel met uitstel en een geldboete tegen de eigenaar van de hond, een jonge twintiger uit Halle. “Dit gaat hier om een klein kind dat bijna werd doodgebeten”, aldus openbaar aanklager Karel Claes tegen de beklaagde. “Maar u neemt geen contact op met de slachtoffers om te vragen hoe het gaat of om de schade te vergoeden. Daarnaast bent u ook niet komen opdagen voor het verhoor. Dit gaat om ernstige feiten en u probeert uw verantwoordelijk te ontlopen.”

De Hallenaar zelf beweert dat zijn hond thuis was ontsnapt omdat de voordeur was opengelaten. “Ik ben er zo snel mogelijk achternagelopen. Ik heb mijn excuses aangeboden voor wat er gebeurd was en dacht dat de politie mijn gegevens ging doorgeven aan de slachtoffers. Ik heb nadien ook een muilband en een verstevigd gareel aangekocht op aanraden van de politie. Ik zorg er nu ook steeds voor dat een van de twee deuren in mijn hal gesloten zijn, zodat hij niet naar buiten kan.”

De vader van de beklaagde, die zijn zoon bijstond op de beklaagdenbank, liet optekenen dat ze bereid waren de schadevergoeding te betalen. “Wij erkennen dat dit onze schuld is”, klonk het.Het vonnis valt op 5 december.