Ontvoerd met zak over het hoofd en voor dood achtergelaten in een bos: familieruzie over 1.900 euro loopt compleet uit de hand

Een uit de hand gelopen familieruzie leest als het scenario voor een gewelddadige film. Twee neven stonden maandag terecht omdat ze een derde neef met een zak over het hoofd ontvoerden en in het midden van de nacht voor dood achterlieten in het Muziekbos in Ronse.

Een familieruzie om geld. Het komt wel vaker voor, maar zelden draait het uit op een ontvoering waarbij iemand voor dood wordt achtergelaten in een bos. Twee neven wilden zich wreken op een derde neef die nog 1.900 euro verschuldigd was aan de zus van een van de verdachten.

“Die familie heeft al langer financiële problemen”, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de oudste verdachte (27). “Het zusje leende het latere slachtoffer toch die 1.900 euro, maar hij had nooit de intentie om dat bedrag terug te betalen.”

Ontvoerd met zak over het hoofd

Het kwam tot een eerste confrontatie in een pitazaak waar het slachtoffer aanwezig was. De oudste verdachte vroeg er het geld terug, maar werd in zijn gezicht uitgelachen. Als reactie gaf hij het slachtoffer een pak slaag. “Mijn cliënt voelde zich vernederd”, aldus Van Steenbrugge.

In de nacht van 8 op 9 november gingen de twee een stapje verder. Ze namen hun neef mee uit een Gentse sishabar, dwongen hem in een auto te stappen, bonden zijn handen samen, trokken een zak over zijn hoofd en ontvoerden hem naar het Muziekbos in Ronse.

“Voor dood achtergelaten”

In het bos gingen ze het slachtoffer hardhandig te lijf en namen ze zijn kleren en bezittingen mee. “En toen lieten ze hem voor dood achter”, aldus de procureur. “Hij werd aangetroffen in een onderlijfje en een boxershort. De jongeman kon gelukkig de weg naar de huizen vinden, maar dit had veel slechter kunnen aflopen.”

De oudste verdachte riskeert een gevangenisstraf van 30 maanden, de jongste één van 18 maanden. Beiden minimaliseren hun aandeel in de ontvoering. “Ik deed gewoon mee, want ik kon niet anders”, verklaarde de jongste verdachte. Hij zou het nooit zo ver hebben willen drijven. Vonnis op 21 november.