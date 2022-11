Goed nieuws voor Rode Duivels: WK is niet in gevaar voor Jan Vertonghen

De schade valt - zoals verwacht - goed mee. Jan Vertonghen (35) liet vandaag de kuitblessure onderzoeken die zondag opspeelde tijdens de opwarming tegen Antwerp en de Rode Duivel lijkt gerustgesteld.

Hij zal donderdag weliswaar niet spelen in de bekermatch tegen Lierse en het is afwachten of hij daarna nog risico’s neemt in de competitietopper tegen RC Genk, maar het WK is niet in gevaar. Bondscoach Roberto Martinez kan de recordinternational donderdag gewoon opnemen in zijn selectie. (jug)