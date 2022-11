Baas Wagner-groep geeft inmenging verkiezingen VS toe: “We zullen dat blijven doen”

Jevgeni Prigozhin, Russische zakenman en eigenaar van de Russische paramilitaire organisatie Wagner, heeft toegegeven dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Hij zei ook dat hij dat in de toekomst zal blijven doen. Zijn bekentenis is de eerste van een prominente figuur die door de VS beschuldigd is van pogingen de Amerikaanse politiek te beïnvloeden.