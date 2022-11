Benfica-directeur Simão Sabrosa reageert op Champions League-loting: “Goede prestatie in Brugge en het dan thuis afmaken”

Een dodelijk spitsenduo en in bloedvorm: Dit moet u weten over Benfica, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League

“We kennen Club Brugge goed, ze waren vorig jaar kampioen van België en we zagen hun hele campagne in de groepsfase”, zo reageerde hij op BTV.

De wedstrijden worden pas in februari en maart gespeeld, na het WK. “Dat wordt een uitdaging voor Benfica en de andere ploegen die nu nog in de Champions League zitten. Maar onze structuur is ermee bezig zodat we in februari op topniveau zullen zijn. De eerste wedstrijd spelen we uit en daar proberen we het goed te doen zodat we het kunnen afmaken in ons stadion, waar we sterk zijn en op de steun van de fans kunnen rekenen zodat we Brugge kunnen overwinnen.”

Roman Yaremchuk is uiteraard een bekende. Club Brugge ging de Oekraïense spits bij Benfica halen. “Het is altijd goed om ex-spelers terug te zien, maar zowel Roman als wijzelf kijken vooruit.”