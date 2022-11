België grote slokop op Ultimate Quizzing Championships in Berlijn

Op de eerste Ultimate Quizzing Championships in Berlijn heeft België zondag goud veroverd in de landencompetitie. In de finale werd Estland verslagen. Individueel ging de titel naar Oostendenaar en voormalig wereldkampioen Ronny Swiggers.

De Ultimate Quizzing Championships werden pas voor het eerst gehouden, maar zijn eigenlijk de opvolger van het EK quizzen. Onder de twintig deelnemers aan de voorrondes van de Nations Cup vonden we deze keer dan ook de Verenigde Staten, Australië en Liberia. België wist zich vrijdag als eerste te plaatsen voor de halve finales, waar vlot de maat werd genomen van de Amerikanen. In de finale versloegen Nico Pattyn, Tom Trogh, Lander Frederickx en Ronny Swiggers het Estse viertal met 90-71. Ook vorig jaar op de quizolympiade in Krakau bleek België al te sterk voor Estland.

In de individuele competitie waagden 159 quizzers uit 23 landen hun kans. Ronny Swiggers begon als leider aan de finale en hield ook na de extra vragenronde de Est Kaarel Silmato en de Engelsman Daoud Jackson vrij comfortabel van zich af. Na het EK in 2013 en het WK in 2021 is het de derde grote individuele titel voor de Oostendenaar. In totaal eindigden deze keer zelfs vier Belgen in de top tien. Dries Van De Sande en Lander Frederickx finishten respectievelijk als zesde en tiende, terwijl vicewereldkampioen en Belgisch kampioen Tom Trogh vrede moest nemen met een achtste plaats.

Ook in de themaquizzen gooide de Belgische delegatie hoge ogen. Zo werd Swiggers in de categorie Visual Arts verslagen door Jens Everaerdt. In de categorie Sport was er dan weer een gedeelde gouden medaille voor Tom Trogh. Ten slotte pakten Dries Van De Sande, Yarnick Piscador en Thomas De Bock eerder al goud in de landencompetitie voor quizzers tot 30 jaar.