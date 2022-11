Een slechte herinnering voor Anderlecht en de Ferguson van Azerbeidzjan: dit moet u weten over FK Qarabag, tegenstander van AA Gent in de Conference League

• Wie is de trainer?

De Azeri Gurban Gurbanov (50) bouwde een succesvolle loopbaan uit als aanvaller. Geldt nog altijd als de best scorende international van Azerbeidzjan met veertien goals in 68 interlands. Vervolgens bouwde hij een trainerscarrière uit. Begon bij Neftchi Baku maar tekende in de zomer van 2008 bij Qarabağ waar hij nog altijd actief is. Combineerde dit in 2018 ook kort met de functie van bondscoach van Azerbeidzjan.

• Wie zijn de vedetten?

Nee, in dit team zul je niet meteen ronkende namen ontdekken. Noem het een bont allegaartje van Azeri’s en tal van andere nationaliteiten. Marko Vesovic deed ervaring op bij Rode Ster Belgrado, Torino, Rijeka en Legia Warschau. De 31-jarige Montenegrijnse verdediger is nu al aan zijn tweede seizoen toe bij Qarabağ.

Marko Vesovic — © REUTERS

Ricard (33), een genaturaliseerde Braziliaan, is ook een vaste waarde in het team van Qarabağ. Hij speelde in het verleden nog bij het Portugese Gil Vicente en is nu aan zijn derde periode en tiende seizoen toe bij Qarabağ. Abdellah Zoubir (30) is dan weer een Franse avonturier die na Schotland en Roemenië nu zijn geluk beproeft bij Qarabağ. Azeri’s Qurbanli (20) en Seydayev (26) zijn dan weer de goalgetters van het team met elk elf treffers in de nationale competitie.

• Zijn ze in vorm?

Na twaalf speeldagen prijkt Qarabağ alweer aan de leiding in de ‘Premyer Liqa’. Met 36 punten telt het twee punten meer dan Sabah en maar liefst tien punten meer dan Neftchi Baku dat allebei al een wedstrijd meer heeft afgewerkt. In de Europa League eindigde Qarabağ op de derde plaats in een groep met Freiburg en Nantes. De Azeri’s hielden Olympiakos achter zich en stoten zo door naar de barrages van de Conference League.

• Wat moet u nog weten?

Qarabağ werd vorig seizoen door Olympique Marseille uitgeschakeld in de barrageduels van de Conference League. Het was toen trouwens pas de eerste keer dat de Azeri’s zich konden plaatsen voor de knock-outfase van een Europees hoofdtoernooi. Later pakte het in eigen land net als in 2015 en 2017 de dubbel.

Met 9 titels en 7 bekers geldt het als één van de toonaangevende teams in Azerbeidzjan. Bij Anderlecht zal de naam Qarabağ wel enkele minder fijne herinneringen oproepen: paars-wit verloor in de groepsfase van de Europa League van het seizoen 2015-2016 met 1-0 op bezoek in Baku. Qarabağ was in 2017 ook het eerste team uit Azerbeidzjan dat erin slaagde om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Okaka wordt afgestopt door drie Qarabag-spelers in 2015. — © AFP

(ssg)