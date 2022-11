Meer dan 4.600 meldingen van seksuele afpersing in een week tijd

Mensen blijven met beide voeten in de val van internetoplichters trappen. Of het nu om mails gaat die zogezegd verstuurd zijn door hun bank, van de federale overheidsdienst Financiën of van internetcriminelen die beweren dat ze over intieme foto’s beschikken en geld eisen om ze niet te verspreiden. Afgelopen week kreeg Safeonweb ruim 4.500 meldingen van sextortion, wat extreem veel is.

“Bij de sextortion scam ontvang je een bericht waarin afpersers beweren dat ze je computer hebben gehackt en intieme beelden van je hebben gemaakt wanneer je naar porno keek. Of ze beschikken over naaktfoto’s. De afpersers dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij je een bedrag betaalt. Meestal in Bitcoins”, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity (Cert).

Soms vermelden ze in de sextortion scam een oud wachtwoord dat ze op het internet hebben gevonden. Een andere methode is het spoofen van je mailadres. Hierdoor lijkt het dat je een mail van je eigen mailadres ontvangt, waardoor je zou kunnen denken dat de afpersers toegang hebben tot je mailbox. Dat is niet zo, het gaat om oplichting. Zorg er daarom voor dat je computer goed beveiligd is.

“Heb je geen intieme beelden van jezelf gedeeld met anderen, dan bluft de afperser. Ga niet in op de vraag om een som geld te betalen en dien een klacht in bij de politie”, zegt Eggers.

Meestal gaat het om oplichting en beschikken de oplichters niet over bezwarende beelden.

Dat was anders met de 29 dossiers die Child Focus opende deze zomer over sextortion. Daarbij werden jongeren afgeperst nadat overtuigd werden om naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf door te sturen. Ofwel eisten de oplichters geld, ofwel eisten ze nog straffere of nog explicietere beelden.