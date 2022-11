Dylan Ragolle gelooft in bekerstunt met FCV Dender: “Standard verloor toch ook op Eupen?”

De komst van de Rouches betekent een strijd van David tegen Goliath, maar in de beker kon Dender in het verleden wel meermaals verrassen. De grootste bekerstunt realiseerde het toenmalige FC Denderleeuw in 1998, toen Anderlecht voor 5.400 kijkers voor de bijl ging nadat Kayode Keshinro in de slotfase de 3-3 binnenkopte op voorzet van Peter Van Wambeke. In de penaltyreeks miste Enzo Scifo voor paars-wit, waarna doelman Patrice Detienne een strafschop van Stéphane Stassin pareerde en David Geeroms den Efcee naar de volgende ronde loodste. “Ook wij kunnen geschiedenis schrijven”, spreekt Ragolle zichzelf moed in. “Vorig seizoen toonden we ons de evenknie van Eupen, maar lieten we ons ringeloren bij de 0-1. Standard acht ik wel sterker dan Eupen, maar het verloor daar zaterdag wel. In een bekercompetitie is alles mogelijk. We spelen zonder druk, terwijl een uitschakeling voor Standard een blamage zou betekenen.”

Ragolle verloor zijn basisplaats na een matige seizoenstart, maar maakt opnieuw deel uit van een sterk defensief blok waar onder andere Beerschot en RSCA Futures zich de tanden stuk op beten. “Tegen RWDM gaven we nauwelijks een kans weg, maar we werden genekt door die wereldgoal van Le Joncour. Voor mezelf betekende Beerschot de kentering. Op profniveau weet je dat er concurrentie heerst en fysiek verteerde ik de zware voorbereiding blijkbaar niet zo goed. Intussen sta ik conditioneel sterker, dat vertaalt zich ook in mijn prestatiecurve. Met de tactisch uitgekiende keuzes van de coach moet je als prof kunnen leven. Ridwane M’Barki loodste ons vorig jaar naar de titel en kroonde zich tot uitblinker en matchwinnaar tegen Club NXT, maar verhuisde toch opnieuw naar de bank tegen RWDM. Voor Ridwane is dat ongetwijfeld hard, maar misschien wordt hij tegen Standard wel onze bekerheld.”

Debuut tegen Standard

Ragolle werd in 2019 door Dender opgevist bij Walhain en vond meteen zijn draai in het Dender Foot Complex, waar het bezoekersvak dinsdag nog voller zal zitten dan tegen RWDM. “Ik doorliep de jeugdrangen van Moeskroen tot Excelsior failliet ging. Intussen ligt Le Canonnier er verlaten bij. Excelsior Moeskroen startte onder een nieuw stamnummer in vierde provinciale. Jammer, want de hele regio trok zich destijds op aan de voetbalclub. Ik trok toen naar Kortrijk, waar ik op het hoogste niveau debuteerde met een invalbeurt tegen Standard. Via Roeselare en Beerschot kwam ik in tweede amateur terecht bij Walhain. Het werd een moeilijk seizoen bij een club zonder goede omkadering en afspraken die niet werden nageleefd. Dat de club op de fles ging, was dus geen volslagen verrassing. Bij Dender kwam ik terecht bij een goed gestructureerde en financieel gezonde club, die jaar na jaar groeit. Tegen Standard kunnen we geschiedenis schrijven”, beseft Ragolle.