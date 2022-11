Twee jaar geleden nog maatje te klein voor Antwerp en vier oude bekenden: dit moet u weten over Ludogorets, tegenstander van Anderlecht

Anderlecht kent zijn tegenstander voor de play-offronde van de Conference League. Op 16 en 23 februari – eerst uit en dan thuis - neemt paars-wit het op tegen de Bulgaarse landskampioen Ludogorets. In Razgrad, de thuishaven van Ludogorets, lopen drie spelers rond met een verleden in de Jupiler Pro League. Ook de coach was nog in België actief.

Wie is de trainer?

De 51-jarige Sloveen Ante Simundza is de coach van Ludogorets. De kans dat zijn naam een belletje doet rinkelen, is klein. Vooraleer hij begin 2022 overnam was hij als trainer alleen nog maar in Slovenië actief. Wie écht een goed voetbalgeheugen heeft, kan hem wel nog kennen. Als voetballer was Simundza een half jaartje in België actief. La Louvière huurde hem in 2001 van Maribor. De toenmalige aanvaller en drievoudig Sloveens international scoorde vijf keer in twaalf wedstrijden.

Wie zijn de vedetten?

Echt grote namen zijn er niet actief bij Ludogorets, toch niet voor Belgische voetbalfans. De 25-jarige Rechtsbuiten Kiril Despodov is wel de kapitein van de Bulgaarse nationale ploeg. Hij staat al enkele weken aan de kant met een bovenbeenblessure, maar moet er tegen februari wel weer bij zijn. Daarnaast is er nog de 33-jarige rechtsachter Cicinho. Hij is geboren in Brazilië, maar ondertussen genaturaliseerd en Bulgaars international. Hij speelde al 240 keer voor Ludogorets en geldt als een clubicoon.

Cicinho — © ISOPIX

Zijn ze in vorm?

In de Bulgaarse competitie staat Ludogorets momenteel tweede, met zes punten minder dan aartsrivaal CSKA Sofia, maar het heeft drie wedstrijden minder op de teller en kan snel weer leider zijn. Zijn laatste vier competitiewedstrijden won Ludogorets allemaal, inclusief een zege tegen CSKA. In de Europa League eindigden de Bulgaren als derde in een poule met Real Betis, AS Roma en het Finse HJK. Ludogorets deed het verdienstelijk met zeven punten.

Wat moet u nog weten?

Twee jaar geleden kwam Ludogorets nog tegen Antwerp uit in de groepsfase van de Europa League. The Great Old haalde het twee keer: 1-2 en 3-1. Dat moet Anderlecht moed geven. Bij de elfvoudige Bulgaarse kampioen zijn overigens drie spelers actief met een verleden in de Jupiler Pro League: de Nederlandse doelman Sergio Padt (ex-AA Gent), de Oekraïense verdediger Igor Plastun (eveneens ex-Gent) en de Beninse verdediger Olivier Verdon (ex-Eupen).

Ludogorets speelt zijn thuiswedstrijden in de Huvepharma Arena in Razgrad, een stadje van 30.000 inwoners. Tweevoudig Rode Duivel Christian Kabasele speelde er in het seizoen 2011-2012 en is zo de enige landgenoot die ooit uitkwam voor de Bulgaarse kampioen.