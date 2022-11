Belgische ondernemer aangeklaagd voor hack die “corruptie en vriendjespolitiek” van entourage prins Albert van Monaco moest onthullen

Een Belgische ondernemer en een advocaat uit Monaco worden in Parijs aangeklaagd voor het hacken van de ‘G4’, vier personen uit de entourage van prins Albert II van Monaco. Met de hack werden e-mails en documenten gestolen die “fraude, vriendjespolitiek en corruptie” zouden aantonen bij vastgoeddeals in de dwergstaat.

Met prijzen die kunnen oplopen tot 100.000 euro per vierkante meter vormt Monaco het paradijs voor vastgoedontwikkelaars. Al heb je wel de juiste contacten nodig voor je er nog maar aan kan denken om er aan de slag te kunnen. En die juiste contacten zijn de zogenaamde ‘G4’, vier personen uit de dichte kring rond prins Albert II. Het gaat om Didier Linotte (de voorzitter van het Monegaskische Hooggerechtshof), Laurent Anselmi (de stafchef van Albert II), Claude Palmero (de beheerder van de private bankrekeningen van de prins) en Thierry Lacoste (een jeugdvriend en advocaat van de prins).

Klokkenluiders?

In oktober van vorig jaar verschenen er plots meerdere websites en video’s online onder de noemer ‘Dossier du Rocher’, een naam die verwijst naar de Rots van Monaco, een van de toeristische trekpleisters van de dwergstaat. Op de websites werden tal van vertrouwelijke documenten en e-mails gericht aan de G4 gepubliceerd. Wie er achter het lek zat, was niet bekend. De websites werden gehost vanuit het buitenland, via een lege vennootschap. Al leek het er wel op dat de daders zichzelf zagen als soort klokkenluiders, die aan de hand van de documenten en mails de corruptie en vriendjespolitiek bij de Monegaskische vastgoeddeals wilden aanklagen.

Enkele maanden later, in februari 2022, wijdde de Franse krant Le Monde er een artikel aan en raakte bekend dat de G4 een klacht tegen de verantwoordelijken hadden ingediend wegens laster en het verspreiden van fake news.

Eind oktober werden de eerste arrestaties verricht, zo melden meerdere Franse media. Er werden twee personen opgepakt: Frédéric C., een Belgische zakenman, en Didier G., een advocaat uit Monaco. Beide mannen zijn intussen aangeklaagd voor de hack.

Verongelijkte miljardair of machtsoorlog binnen monarchie?

Volgens de Franse media wordt echter vermoed dat de twee niet op eigen houtje handelden, maar ingeschakeld waren door Patrice Pastor. Het gaat om de belangrijkste vastgoedbaron van Monaco, met een geschat vermogen van 12 tot 20 miljard euro. Pastor zou de laatste tijd echter aan invloed hebben verloren ten koste van twee Italiaanse bouwfirma’s Marzocco en Caroli en zou daarom de G4 in diskrediet willen brengen. Zelf ontkent hij echter in alle toonaarden iets met de zaak te maken te hebben. Ook hij heeft intussen een klacht ingediend wegens laster.

Bij France3 halen ze dan weer een mogelijke andere reden aan: de zender zou “via anonieme bronnen” hebben vernomen dat de ‘Dossiers du Rocher’ zouden kaderen in een machtsoorlog binnen de Monegaskische monarchie.