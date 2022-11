Dit betaal je voor een menu bij de beste Gault&Millau-restaurants

Restaurantgids Gault&Millau heeft maandag de gids voor 2023 voorgesteld. Bovenaan het lijstje - met de hoogste scores - prijken restaurants als Hof van Cleve en The Jane. Maar wat kost een menu bij de crème de la crème van de horeca en wat krijg je ervoor?

De nieuwste editie van de gids telt maar liefst 1.380 adressen, dertig daarvan zijn Vlaamse en Brusselse restaurants die een score van 17 of meer haalden op 20. Hoge scores in de culinaire wereld, daar hangt ook een prijskaartje aan.

Zo betaal je voor de nummer één, Hof Van Cleve van Peter Goossens, maar liefst 430 euro voor een zeven gangenmenu zonder aangepaste wijn. Goossens voorziet - een van de weinigen in het lijstje - trouwens ook een volledig vegetarisch menu voor 410 euro.

Maar ook bij de beste koks van ons land vind je menu’s aan een iets lagere prijs, al is het voor de lunch. Zo betaal je voor een lunch bij Magis in Tongeren - dat een score kreeg van 17 op 20 - 45 euro. Een half puntje meer? Dan lunch je bij onder andere Comme Chez Soi, Le Chalet de La Fôret en Vrijmoed in Gent voor 79 euro.

Benieuwd naar wat je betaalt voor een menu bij de dertig beste chef-koks van Vlaanderen en Brussel? Bekijk dan het kaartje hieronder:

Voor de prijzen van de menu’s baseerden we ons op de prijzen van de website van elk restaurant op 7 november 2022.