Atalanta-verdediger Jose Luis Palomino gaat vrijuit in dopingzaak

Atalanta Bergamo kan opnieuw een beroep doen op zijn Argentijnse verdediger Jose Luis Palomino. Die was sinds juli voorlopig geschorst nadat hij bij een dopingcontrole positief had getest op een anabole steroïde.

Vorige week mocht Palomino zich verdedigen voor het Italiaanse antidopingagentschap. Dat orgaan heeft Atalanta intussen laten weten dat de speler vrijgesproken is en opnieuw in actie mag komen.

“Ik ben heel gelukkig. Ik had een groot vertrouwen in het gerecht en nu denk ik alleen maar aan opnieuw kunnen spelen met mijn teamgenoten”, reageerde de Argentijn via zijn club. Het antidopingagentschap communiceerde niet.

De 32-jarige Palomino testte in juli positief net voor de start van de competitie en stond sindsdien op non-actief. In zijn verdediging droeg hij aan het verboden product per ongeluk te hebben genomen. De Italiaanse competitie telt nog twee speeldagen voor de WK-onderbreking.