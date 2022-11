Zo’n vierhonderd werknemers vrezen voor hun job: vestiging van Huntsman sluit de deuren in Everberg

Volgens vakbond BBTK zou de site in Everberg worden gesloten en verkocht. “De onderzoeksafdeling wordt verhuisd naar een kleinere locatie in de nabijheid van Everberg”, aldus gewestelijk secretaris Katrien Vanoevelen. “Er zullen mensen worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld Frankfurt of Krakau. Daarnaast zal het personeel ook van thuis uit moeten gaan werken, wat toch een hele aanpassing is als dat voltijds is. Hoeveel mensen zich zullen moeten aanpassen of helaas ontslagen zullen worden, is momenteel niet duidelijk. Al kunnen we wel zeggen dat een deel van de mensen getroffen zal zijn.”

Historisch hoge inflatie

Bij Huntsman ontkent men niet dat er veranderingen op til zijn.“We kunnen bevestigen dat we aan onze ondernemingsraad en aan onze medewerkers hebben laten weten dat wij maatregelen moeten nemen”, zegt senior site manager Viviane Neyens. “Net als veel andere bedrijven die actief zijn in industriële markten hebben we momenteel te maken met een moeilijke economische realiteit als gevolg van een historisch hoge inflatie, stijgende rentetarieven die bepaalde markten zoals de bouwsector beïnvloeden, en een algemene vertraging van de wereldeconomie.”

De maatregelen die bij Huntsman gepland worden, zijn onder meer een vermindering van de aanwezigheid in verschillende Europese landen. “Voorts ook een verhuizing naar faciliteiten die de toekomstige behoeften van het bedrijf weerspiegelen en het voornemen om sommige functies naar nieuwe locaties te verplaatsen”, aldus Neyens. “Over deze initiatieven wordt nu overleg gepleegd met de Europese en lokale ondernemingsraden. Wat ook de impact zal zijn, we zullen er alles aan doen om iedereen met eerlijkheid, integriteit en respect te behandelen, trouw aan onze waarden.”

‘Wederzijds respect’

Volgende week staan er alvast gesprekken met de vakbonden op het programma. “Er zal onderhandeld moeten worden over een degelijke regeling voor de vertrekkers en de blijvers”, zegt Vanoevelen nog. “Aangezien hier in mei al een collectief ontslag plaatsvond van ongeveer een zestigtal mensen is er al een sociaal plan, dus de basis hebben we. Ik wil benadrukken dat er ook toen een erg goed sociaal overleg was, aangezien we het aantal ontslagen hebben kunnen beperken. Daarom gaan we er vanuit dat de gesprekken met wederzijds respect zullen plaatsvinden, en dat het de bedoeling is om ook nu zoveel mogelijk ontslagen te vermijden.”