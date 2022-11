Brazilië maakt officiële WK-selectie bekend: 39-jarige Dani Alves mee naar Qatar, Liverpool aanvaller Firmino blijft thuis

Brazilië, een van de topfavorieten op eindwinst, heeft zijn definitieve selectie van 26 spelers voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. Bondscoach Tite neemt de 39-jarige Dani Alves mee naar diens vierde WK, aanvaller Roberto Firmino van Liverpool is er niet bij.

Manchester United-aanvaller Antony reageerde samen met zijn familie euforisch op zijn WK-selectie:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En ook ten huize Richarlison (Tottenham) barstte een feestje los:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opmerkelijke afwezige in de definitieve WK-selectie van Brazilië is Liverpool-aanvaller Roberto Firmino, die bij zijn club dit seizoen 8 goals maakte in 19 wedstrijden, maar bondscoach Tito heeft natuurlijk een ongekende weelde voorin. Aanvallers Martinelli en Jesus worden beloond voor hun topseizoen bij Arsenal.

De 31-jarige Firmino was er op het vorige WK in Rusland wel bij. Hij viel toen onder meer in tijdens de verloren kwartfinale tegen de Rode Duivels. De Braziliaan scoorde tot dusver 17 keer in 55 interlands. Zijn laatste optreden voor de nationale ploeg was de verloren finale van de Copa America vorig jaar tegen Argentinië. Eind september zat hij nog twee keer 90 minuten op de bank tijdens de oefeninterlands tegen Ghana en Tunesië.

Ook Philippe Coutinho van Aston Villa is er in Qatar niet bij wegens een blessure. Richarlison, die bij Tottenham out is met een kuitblessure, lijkt dan weer op tijd hersteld te zullen zijn. Hij is er wel bij.

Met zijn 39 jaar wordt Dani Alves de oudste Braziliaanse international ooit op een WK. Het vorige record stond op naam van Djalma Santos die in 1966 37 jaar was. “Naast zijn technische en tactische kwaliteiten en zijn bijdrage in de opbouw is hij een organisator en communicator. Het is ook in doe rol dat ik hem meeneem”, zegt Tite over de rechtervleugelverdediger die van 2008 tot 2016 en in het seizoen 2021-2022 voor FC Barcelona voetbalde en intussen bij Pumas in Mexico speelt.

Brazilië is in de groepsfase samen met Servië, Zwitserland en Kameroen in groep G ingedeeld. De Rode Duivels kunnen in de kwartfinales de Brazilianen ontmoeten, net als vier jaar geleden in Rusland. Dit zijn de namen waarmee de Seleçao -die de jongste zeven wedstrijden won- voor een zesde wereldtitel gaat.

Doelmannen

Alisson (Liverpool, ENG)

Ederson (Manchester City, ENG)

Weverton (Palmeiras, BRA)

Verdedigers

Daniel Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Alexsandro (Juventus)

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Middenvelders

Casemiro (Manchester United)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Aanvallers

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (PSG)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)