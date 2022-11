Custovic kan rekenen op het vertrouwen van zijn spelergroep: “Iedereen in onze kern gelooft nog in de coach”

Nieuwbakken KVO-coach Thalhammer duwde zijn Kortrijkse collega Adnan Custovic zondagavond nog dieper de put in. En die zat al bijna op de bodem. De Bosnische T1 van KV Kortrijk leed zijn zesde nederlaag in tien wedstrijden. Na de match liet de rood-witte aanhang zich van zijn minst fraaie kant zien. Ook dat nog. “Hun reactie is normaal, maar met het oog op wat nog komt, zal het de ploeg niet helpen.”

KV Kortrijk liet de kans liggen om haasje-over te doen in het klassement. Het kon degradatieconcurrent KV Oostende achter zich laten, mocht er gewonnen worden aan zee. Dat gebeurde niet. De thuisploeg won met 3-1 en stuurde de Veekaa met lege handen naar huis. “Onze eerste vijftien minuten waren opnieuw niet goed”, wist Custovic na de match te vertellen. “We hebben enkele foutjes gemaakt, maar onze spelers hebben gevochten. Ik ben tevreden van hun mentaliteit. Ze leverden strijd en verdienden achteraf gezien meer. Helaas was het geluk niet aan onze zijde.”

Kwaad op Wim Smet

Voor de tweede keer dit seizoen floot scheidsrechter Wim Smet een duel van KV Kortrijk. In die twee duels trok de Antwerpse ref tweemaal rood voor KVK. Iets wat nazindert bij Custovic. “Ik ben gedegouteerd door de beslissingen van de scheidsrechter. Keita maakte twee fouten en die werden twee keer bestraft met geel. Dit kan toch niet? Misschien is het ook niet toevallig, want diezelfde scheids stuurde Gueye tegen Westerlo ook al vroegtijdig van het veld. Dat was ook een harde beslissing. De fouten op Selemani en Watanabe in de zestien van Oostende werden ook niet bestraft met een penalty. Ik ben gedegouteerd!”

Ontevreden fans

Na het laatste fluitsignaal gingen de poppetjes aan het dansen. De fans van KV Oostende scandeerden de naam van de recent ontslagen Vanderhaeghe, die van KV Kortrijk wilden een verklaring van de spelers. Kapitein Kristof D’Haene gaf die al huilend net na de match én in Kortrijk aan het Guldensporenstadion. “Het is ook niet gemakkelijk voor hen”, zei Dylan Mbayo. “Maar het is ook geen aangename situatie voor ons. We moeten als spelersgroep opnieuw hard gaan werken en week per week bekijken. Het is niet op. Totaal niet. Iedereen in onze kern gelooft nog in Custovic. Hij staat open voor ideeën uit de spelersgroep en dat appreciëren wij. Met hem werken is zeker het probleem niet. Collectief loopt het voorlopig niet zoals het eigenlijk zou moeten, maar daar kan de coach weinig aan veranderen.”