Chiptekort zal Duitse autoproductie “minstens tot 2024” vertragen

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders zal de autoproductie in Duitsland “minstens tot 2024” beperken. Dat blijkt uit een analyse van het adviesbureau Alix Partners.

Momenteel duurt het zes maanden tussen bestelling en levering van chips, zo blijkt uit de analyse. Dat is nog altijd dubbel zo lang als normaal.

Ondertussen blijft de vraag naar chips in de sector klimmen. Het aantal geïntegreerde schakelingen per auto blijft stijgen door de toegenomen digitalisering en elektrificatie. Dat terwijl de fabrikanten van halfgeleiders momenteel terughoudend zijn om te investeren in hun productiecapaciteit, uit vrees voor een recessie en wegens de stijgende rentes, aldus de experten.

Daarnaast speelt de concurrentie met andere sectoren die chips nodig hebben. Voor halfgeleiderproducenten is de auto-industrie maar “een kleine klant” met 6 tot 10 procent van de wereldwijde capaciteit. Bovendien liggen de marges op chips voor consumentenelektronica tot 11 procentpunt hoger dan op die voor de auto-industrie.

Zelfs als de vraag naar chips voor smartphones en spelconsoles zou dalen, zouden halfgeleiders “het knelpunt van de auto-industrie blijven”, aldus het rapport. De vraag zal het aanbod blijven overtreffen in 2024, wat tot stijgende prijzen voor chips en uiteindelijk duurdere auto’s zal leiden.

De auto-industrie is een van de belangrijkste sectoren van de Duitse economie, met onder andere de groepen Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz.