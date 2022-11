Vrouw stuurt knokploeg af op ex-minnaar

Het slachtoffer werd thuis in Zaventem overvallen op 5 maart van dit jaar. Toen de man de deur van zijn flat opendeed, omdat er aangebeld werd, zag hij zich geconfronteerd met drie mannen, van wie er twee gemaskerd waren. Die bedreigden hem met een mes en begonnen hem te slaan met een waterpomptang. Een van de drie daders filmde het hele gebeuren.

“De drie zeiden dat ze dit deden omdat hij nog iemand veel geld schuldig was en toonden hem schermafbeeldingen van gesprekken met A.K., een vrouw met wie het slachtoffer een relatie had gehad. Nadat ze zijn gsm en portefeuille hadden gestolen, gingen ze ervandoor. Nog diezelfde dag werd er van zijn bankrekening geld afgehaald in een bankkantoor in Anderlecht.”

De uitspraken van de drie overvallers zetten de politie meteen op het spoor van de opdrachtgeefster, A.K.. Die bleek ook op te duiken op bewakingsbeelden die gemaakt waren in het bankkantoor in Anderlecht.

“Daar was ze in gezelschap van een man die door het slachtoffer herkend was als een van de overvallers”, ging het parket verder. “Die man werd later in een ander dossier opgepakt, en telefonieonderzoek op zijn gsm leidde tot de identificatie van een tweede overvaller. Die was meteen na de feiten naar het buitenland vertrokken en kon nooit aangetroffen worden.”

Bij haar arrestatie bleek A.K. op haar gsm de beelden te hebben die de overvallers tijdens de feiten gemaakt hadden. Het parket eiste maandag een gevangenisstraf van 40 maanden tegen de vrouw, en 37 maanden cel tegen de twee geïdentificeerde overvallers. De advocate van A.K. pleitte voor een gevangenisstraf met probatie-uitstel.

“Duizenden euro’s”

“Ze heeft inderdaad een relatie gehad met het slachtoffer, maar heeft vooral zowat alles voor die man betaald”, klonk het. “Het gaat om duizenden euro’s waarvan hij nog geen cent heeft terugbetaald. Maandenlang heeft ze op alle mogelijke manieren geprobeerd hem te contacteren om het over dat financieel aspect van hun relatie te hebben, maar hij heeft haar steeds genegeerd en ontweken. In haar emotie heeft ze deze feiten gepleegd, maar ze beseft dat ze te ver is gegaan.”

Het vonnis valt op 8 december.