Luxemburgse prinses Alexandra trouwt in voorjaar met Nicolas Bagory

De 31-jarige prinses studeerde psychologie en sociale wetenschappen in de VS voordat ze in Parijs een graad in de filosofie behaalde. Bagory studeerde politieke wetenschappen en klassieke literatuur en werkt nu op het gebied van sociale en culturele projecten.

Luxemburg is met zijn bijna 640.000 inwoners het enige groothertogdom ter wereld. Groothertog is een titel voor vorsten in de rang tussen koning en hertog. Volgens het dynastieke opvolgingssysteem zal erfgroothertog Guillaume op een dag zijn vader opvolgen op de troon.