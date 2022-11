Siebe Blondelle (SK Deinze) hoopt op basisplaats in bekermatch tegen ex-ploeg: “Duel tegen Eupen is speciaal voor mij”

SK Deinze krijgt dinsdag in de zestiende finale van de Beker van België het bezoek van eersteklasser AS Eupen. Marc Grosjean kijkt die partij met gemengde gevoelens tegemoet. “We zitten met drie wedstrijden in een tijdsspanne van acht dagen in een loodzware week”, weet de coach van Deinze.

“We wonnen vorig weekend een zespuntenwedstrijd bij Excelsior Virton en trekken zaterdag naar rode lantaarn Jong Genk”, weet Grosjean. “Dit zijn twee teams die in de rangschikking in onze buurt staan. We hebben na de lange verplaatsing naar Virton slechts twee volledige dagen recuperatie gehad. We mogen na twee opeenvolgende zeges niet in euforie vervallen. We deden in de rangschikking een goede zaak, maar moeten waakzaam blijven. De competitie geniet absolute voorrang. Dit geldt ook voor AS Eupen, dat zaterdag naar Zulte Waregem trekt. Het is voor onze opponent het laatste duel voor de start van het WK. Eupen zal misschien roteren, maar wij focussen ons vooral op ons programma en de fysieke en mentale frisheid van onze spelers”, besluit Grosjean.

Siebe Blondelle kijkt uit naar het bekerduel met Eupen. Hij was van gedurende vijf jaar (van 2015 tot 2020) actief bij de Oostkantonners. “Ik had al gehoopt dat Eupen onze tegenstander zou zijn”, zegt de 36-jarige centrale verdediger, die in juni 2023 einde contract is bij Deinze. “Een duel met een ex-team blijft een speciaal gegeven. Ik heb er een mooie tijd beleefd. Bij Eupen was er veel respect voor spelers uit Vlaanderen. Ik ken er nog enkele jongens als Gary Magnée, Konan N’Dri, Smail Prevljak en Boris Lambert. Eupen heeft in de eerste weken net als Deinze vaak van basisploeg gewisseld. Het is een ploeg die vermoedelijk tot de laatste speeldag tegen de degradatie zal moeten vechten, maar toch geregeld punten pakt, zoals vorige week tegen Standard.”

Bankzitter

“Eupen komt als favoriet aan de aftrap, maar ik schat onze kwalificatiekansen op vijftig procent. Onze opponent is kwetsbaar in de omschakeling. Het is de vraag hoeveel de ploeg uit 1A op onze helft kan kamperen en ruimte in haar rug zal weggeven. Eupen beschikt over een sterke bekerreputatie en zal vermoedelijk het grootste geraamte van zijn ploeg behouden. Wij zullen efficiënt moeten zijn en iedere doelkans met beide handen proberen te grijpen.”

“Ik hoop aan de aftrap te staan. Ik heb dit seizoen op uitzondering van het bekerduel bij Bocholter VV nog in geen enkele officiële wedstrijd gespeeld. Ik kreeg van onze vorige coach Takahisa Shiraishi en huidige T1 steeds een motivering voor mijn bankzitterstatuut. Onze defensie was in de voorbije maanden niet het grote probleem. We hebben heel wat centrale verdedigers. De concurrentie voor een plaats in het hart van de defensie is zeer groot. Ik haalde tweemaal bijna de finale van de Beker van België. Ik werd één keer met Eupen en één keer met Bergen in de halve finales uitgeschakeld. Het is jammer dat ik nooit één keer tot de bekerfinale heb kunnen doordringen.”