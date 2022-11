Streep door Brits plan voor nieuw koninklijk jacht

Het schip zou de opvolger worden van het Royal Yacht Britannia, het persoonlijke schip van koningin Elizabeth. Het jacht was sinds 1954 als een tweede huis voor de vorstin maar werd in 1997 uit de vaart genomen. De koninklijke familie had sindsdien geen officieel schip meer en had ook niet de wens voor een nieuw vaartuig.

Voormalig premier Boris Johnson kondigde de plannen voor de nieuwe boot in mei vorig jaar aan. Hij wilde met het nieuwe schip, met een prijskaartje van ongeveer 200 miljoen pond (ruim 230 miljoen euro), weer internationale banden opbouwen om zo de handel te stimuleren na de brexit. Ook wilde hij het gebruiken voor evenementen, ministeriële bijeenkomsten en diplomatieke besprekingen.