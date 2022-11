Week van de waarheid voor OHL: “De wedstrijden tegen Francs Borains en Seraing worden heel belangrijk”

De Norre en co. slikten tegen Cercle een goal in de allerlaatste minuut. “Als je al zo lang niet meer gewonnen hebt, is dat extra pijnlijk.” — © Isosport

Hoe gaan we de eerste seizoenshelft van OH Leuven onthouden? Goed, matig of een mislukking? Het kan nog alle kanten op. Vanavond in de beker tegen Francs Borains en vrijdag in de competitie tegen Seraing moet er absoluut gewonnen worden om de balans richting positieve kant te doen overhellen.

De schade is lang beperkt gebleven. Door zijn uitmuntende competitiestart bleef OH Leuven ondanks een mindere reeks een hele poos warmpjes in de top acht staan, maar daar is nu een einde aan gekomen. Na de nederlaag bij Cercle zijn de Leuvenaars voor het eerst uit die top acht gevallen. Het is nu dringend tijd om het tij te keren.

“Het is wel aangekomen”, zegt Casper De Norre over de nederlaag in Brugge. De OHL-spelers bleven na het laatste fluitsignaal nog even gedesillusioneerd voor zich uitstaren. Een opvallend beeld. “Een tegendoelpunt slikken in de laatste minuut is nooit leuk, maar als je al zo lang niet meer gewonnen hebt, is het extra pijnlijk.”

Vraag is nu welk beeld er zal blijven hangen van de eerste seizoenshelft. Gaan de Leuvenaars de WK-break in als een ploeg die goed gepresteerd heeft, een ploeg die degelijk of matig gepresteerd heeft, of een ploeg die een zwakke seizoenshelft gespeeld heeft? Het kan nog allemaal, maar een vroegtijdige bekerexit tegen eerstenationaler Francs Borains vanavond is uit den boze en om weer in de top acht te komen moet er vrijdag ook gewonnen worden van Seraing.

“Na de sterke seizoensstart is het jammer dat we niet sneller uit dat dipje komen”, aldus De Norre. “Zo laten we veel punten liggen. De resterende twee wedstrijden tegen Francs Borains en Seraing worden op die manier heel belangrijk.” De verplaatsing naar Francs Borains, de nummer zeven in eerste nationale, mag in principe geen probleem vormen. Zelfs de beloften van OHL wisten onlangs nog een gelijkspel uit de brand te slepen tegen de club van voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Bij OHL willen ze maar wat graag eens meedingen naar de Croky Cup. CEO Peter Willems heeft de afgelopen jaren al een paar keer herhaald dat hij droomt van bekersucces. Vorig jaar bereikten de Leuvenaars voor het eerst in hun clubgeschiedenis de kwartfinales. Daarin was Club Brugge te sterk. Minstens even ver geraken is het doel. “De beker is een competitie die onze groep heel erg interesseert, dus we gaan ervoor, maar een uitwedstrijd bij een club uit een lagere afdeling is altijd verraderlijk”, weet De Norre.

Aandacht verdelen

De bekerwedstrijd kan voor OHL dienen om de negatieve spiraal te doorbreken, en toch komt hij lichtjes ongelegen. Na een twee op vijftien in de competitie ligt de focus volop op het heroveren van een plaats in de top acht. Marc Brys moet op zoek naar een evenwicht: genoeg roteren om vrijdag uitgerust Seraing te ontvangen, maar ook genoeg kwaliteit laten staan om voorbij Francs Borains te geraken. “Of het nu moeilijk is of makkelijk om onze aandacht te verdelen, de situatie is wat ze is”, zegt Brys. “De beker is een heel mooie competitie en ik vind dat we daar vol voor moeten gaan.”

Dat OHL met een overvolle wedstrijdweek zit, hoeft volgens Brys geen probleem te vormen. “Je moet drie keer spelen in zeven dagen. We moeten dat ook niet overdrijven”, vindt hij. “In een volle trainingsweek worden mijn spelers meer belast dan in zo’n drukke wedstrijdweek. We moeten niet dramatiseren. Er zijn ploegen die al heel het seizoen twee keer per week aan de bak moeten.”