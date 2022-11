“Hoogvlieger” na 62 (!) verkeersinbreuken veroordeeld tot meer dan 4 jaar cel én monsterboete van 114.000 euro

Een man uit Schaarbeek is in de politierechtbank van Aalst zwaar veroordeeld na het plegen van meerdere verkeersinbreuken. De rechter vroeg de onmiddellijke aanhouding van de man.

“Een hoogvlieger”, zo omschreef de Aalsterse politierechter F.W. de man uit Schaarbeek die maandagochtend bij verstek werd veroordeeld in de politierechtbank van Aalst. De beklaagde liep in 2005 voor het eerst tegen de lamp voor het plegen van een verkeersmisdrijf. De daaropvolgende zestien jaar bleef hij maar de ene na de andere verkeersovertreding maken. Tot vorig jaar verzamelde hij in totaal al zo’n 62 veroordelingen.

Zo werd de man al vijf keer veroordeeld voor rijden zonder een geldige keuring. Ook rijden zonder geldig rijbewijs schuwt de beklaagde niet af. De rechter merkte op dat de man al elf overtredingen had begaan die betrekking hebben op het rijbewijs.

Zijn eerdere veroordelingen leverden de man al 13.055 euro aan boetes op in totaal. “Daar zijn de opdeciemen nog niet bijgeteld. Dat is voor sommige boetes nog eens maal zes of zeven”, klinkt het bij de rechter.

Levenslang rijverbod

Maandagochtend kwam de beklaagde zelf niet opdagen in de politierechtbank, waar hij nogmaals zou veroordeeld worden voor feiten. Gezien de hoge graad van recidivisme was de rechtbank niet mild voor de man. De politierechter veroordeelde F.W. tot een gevangenisstraf van vier jaar en een kwart. Daarnaast moet hij ook een monsterboete van samen 114.000 euro betalen. “Daarmee heeft hij al zijn boetes in één keer gekregen”, voegde de rechter er nog aan toe. Verder kreeg hij ook nog een levenslang rijverbod en werd hij rijongeschikt verklaard om een voertuig te besturen.

Of de veroordeelde zijn boetes ook zal kunnen of willen betalen, is nog maar de vraag. Zo zou hij nog openstaande boetes hebben van eerdere veroordelingen die niet betaald zijn. Uit vrees voor het plegen van nieuwe feiten sprak de rechter ook uit om de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde man uit te voeren.