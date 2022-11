Hittegolven veroorzaakten in 2022 minstens 15.000 doden in Europa

Minstens 15.000 mensen zijn in de Europese regio overleden als gevolg van de hittegolven afgelopen zomer. Dat heeft de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag meegedeeld. Dat cijfer kan nog verder oplopen, aangezien het nog maar om voorlopige gegevens gaat.

In Duitsland werden 4.500 doden door hitte gemeld, in Spanje 4.000 en in het Verenigd Koninkrijk 3.200. Portugal rapporteerde 1.000 doden als gevolg van de hitte.

Daarnaast maakte het Franse statistiekbureau Insee melding van 11.000 extra overlijdens tussen 1 juni en 22 augustus 2022 in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Volgens Insee wordt dat hogere cijfer “vermoedelijk verklaard door de hittegolf die midden juli plaatsvond, nadat er al een eerste hittegolf was midden juni”.

De Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie bestaat uit 53 landen, met naast de Europese Unie onder meer Rusland en Turkije.